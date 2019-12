Filho finge sequestro para extorquir a própria mãe

Um homem foi preso suspeito de forjar o próprio sequestro e pedir dinheiro de resgate para a mãe dele em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, segundo a Polícia Civil. O suspeito foi autuado por extorsão nesta quarta-feira (25).

De acordo com a polícia, a mãe do suspeito recebeu uma ligação durante a madrugada exigindo R$ 300 para o resgate do filho que havia sido sequestrado.

A mulher chamou a Polícia Militar (PM), que começou a investigar o caso.

O Setor de Inteligência da PM descobriu que o filho dela estava envolvido no pedido de resgate.

O suspeito foi localizado junto com um amigo pela polícia. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

O amigo foi ouvido e liberado. Já o suspeito foi solto após uma audiência de custódia na tarde desta quarta, segundo a polícia.