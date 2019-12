Governo dará curso nos EUA para professores de inglês

Programa do governo selecionará professores para curso nos EUA (Foto Ilustrativa) Foto: Pexels

Nesta segunda-feira (30), o governo brasileiro anunciou uma seleção, que contemplará professores de inglês. A publicação, compartilhada no Twitter informou que mais de 400 profissionais poderão participar de um curso nos Estados Unidos.

Cerca de 480 professores de língua inglesa poderão participar de um curso intensivo de seis semanas em universidades dos Estados Unidos – informou o perfil do governo.

O edital da seleção foi divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). As inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de fevereiro.

Para concorrer a uma vaga, é preciso ser professor concursado da rede pública estadual, municipal ou distrital. O objetivo do programa é promover a imersão no cotidiano da língua inglesa e o compartilhamento de metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação.

Em seu site, o Ministério da Educação (MEC), defendeu que a “melhora na qualidade da educação brasileira está ligada à capacitação de professores”.

A iniciativa, de cooperação internacional para formação de professores da educação básica, faz parte do Programa Desenvolvimento Profissional De Professores de Língua Inglesa nos EUA (PDPI). O edital de seleção foi publicado no último dia 23, no Diário Oficial da União.

Segundo a assessoria de comunicação do MEC, a seleção será baseada na verificação de documentos e no resultado do teste de proficiência. O resultado está previsto para o dia 20 de abril e as atividades acadêmicas devem ser desenvolvidas em território americano de 29 de junho a 07 de agosto de 2020.