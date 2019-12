Governo do Amazonas entrega mais de 10 toneladas de alimentos da campanha ‘Natal dos Ribeirinhos’

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entregou, neste sábado (21/12), os alimentos não perecíveis e brinquedos arrecadados durante a campanha “Natal dos Ribeirinhos”, beneficiando aproximadamente 1.200 famílias que moram na região do rio Uatumã, em comunidades dos municípios de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Lançada no início deste mês pelo FPS, com o apoio da primeira-dama Taiana Lima, a iniciativa arrecadou, a partir de pontos de coleta espalhados por todas as secretarias estaduais, mais de 10 toneladas de alimentos.

Segundo a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, a arrecadação superou a expectativa inicial de cinco toneladas. “Essa campanha foi um desafio muito grande para o FPS. Como seria uma campanha voltada para o público ribeirinho, para as comunidades mais distantes, nós tivemos diversas dificuldades, mas hoje é um momento de muita alegria porque conseguimos trazer todos os alimentos”, disse ela.

Participaram das entregas também outros representantes do Governo do Estado, como o titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima; o presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama,) Armando do Valle; as secretárias executivas das secretarias de Cultura e Economia Criativa, Sigrid Ramos Cetraro, e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ana Barroncas; e a secretária executiva institucional do Programa Crédito Solidário, Alessandra Bentes.

Durante a distribuição dos donativos no distrito de Santana, em São Sebastião do Uatumã, Kathelen Santos ainda adiantou que, em janeiro, o Governo do Amazonas retornará à comunidade com uma ação conjunta de cidadania, reforçando o compromisso do FPS com a promoção da equidade social e econômica no estado.

“Aqui para a comunidade do distrito de Santana nós iremos trazer, no mês de janeiro, uma ação de cidadania em parceria com a Sejusc, uma ação que vai trazer aqui para o distrito emissão de documentos, carteira de identidade, segunda via de documentos, palestras, orientação para mulheres, idosos, uma série de ações”, explicou.

Para a secretária executiva, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza conseguiu alcançar seus objetivos ao longo de 2019, e a campanha “Natal dos Ribeirinhos” serviu para mostrar que esse trabalho precisa continuar.

“O FPS tem estado não só nos municípios mais distantes, mas nas comunidades mais distantes também do nosso estado. O principal objetivo do fundo é levar a equidade social, levar oportunidade, geração de emprego e renda. Neste ano nós estivemos executando 83 projetos na zona rural, no setor primário, e mais de 34 projetos no setor social, então o alcance do fundo de promoção no ano de 2019 na verdade ultrapassou as nossas expectativas”, avaliou.

População beneficiada – O distrito de Santana foi o primeiro local a receber a entrega das cestas de alimentos e dos brinquedos arrecadados. O evento aconteceu no ginásio da Escola Estadual Deputado Armando Mendes e contou também com a participação especial do Papai Noel, que fez a alegria da criançada.

O representante da comunidade, Álvaro Braga, afirmou que o “Natal dos Ribeirinhos” veio em boa hora. “É muito importante essa ação que o governo está fazendo por nós, nunca aconteceu uma ação dessa. Os moradores ficam muito agradecidos. Que ele continue olhando para nós”, disse.

A moradora Quézia dos Santos recebeu a cesta e também entrou na fila para pegar brinquedos para a filha de 3 anos. Segundo ela, os alimentos vão reforçar as ceias de fim de ano. “Foi uma surpresa, algo muito bom, acredito que para muita gente, algo de Deus mesmo, e só quero agradecer. Vai ajudar muito (na ceia do fim de ano). Para quem ainda estava querendo comprar nesse final de mês, isso é algo muito bom”.

Depois da sede do município de São Sebastião do Uatumã, a comunidade de São José da Enseada, distrito de Itapiranga, foi a última parada da equipe do FPS. Lá, a agricultora Suzana Souza, de 63 anos, foi uma das primeiras a receber os alimentos e disse que o Natal deste ano vai ser diferente.

“Para mim foi uma alegria! Eu agradeço à equipe do governo, ao governador que lembra da gente, porque é muito difícil a gente receber o que nós estamos recebendo. A gente mora num lugar, São Sebastião do rio Uatumã, a comunidade que eu moro é muito distante, é muito difícil, a gente vem pagando passagem, e a gente agradece. Para mim foi uma felicidade. Vai ajudar demais, muito mesmo, porque o dinheiro que a gente tem é pouco, a produção da gente, e isso me ajudou demais”, afirmou.