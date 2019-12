Homem é encontrado morto, nu e com preservativo usado dentro de sua residência na Zona Leste

Redação AM POST

Uma funcionária do comerciante Adriano Barbosa de Miranda, 41 anos, o encontrou morto e nu, no chão de sua residência, por volta das 6h30, desta terça-feira (31), na rua Iguairana, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

A mulher que não teve o nome revelado, encontrou o patrão jogado no chão, sem roupas e com preservativo usado. Ela informou à polícia que a vítima trabalhava em uma indústria, tinha um comércio e morava sozinha na casa onde aconteceu o crime.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo, e passará por exames de necropsia identificar a causa da morte. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.