Homem é preso por esfaquear e matar rival em Japurá

Redação AM POST*

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) prenderam, em flagrante, Julio de Souza Marques, o “Neguinho”, pelo homicídio de Jesus Alberto Silva Hidalgo, ocorrido na manhã do dia 25 de dezembro, na praça do porto do mesmo município.

Os policiais foram acionados por volta das 6h, quando foram informados de que um homem havia sido atingido com uma faca por “Neguinho”. No local, a guarnição viu o homem no chão e, em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital do município. No local do crime, os policiais encontraram a faca utilizada e então iniciaram as buscas pelo infrator. Minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar, Jesus Alberto morreu.

As buscas por Julio continuaram durante toda a manhã até que populares informaram aos policiais que o suspeito estaria escondido no Banho do Mapari. A guarnição, no caminho para o local indicado pelas denúncias, avistou uma canoa de madeira, com um cidadão a bordo. Os policiais fizeram a abordagem e constataram que se tratava do autor da morte de Jesus Alberto.

“Neguinho” confessou o crime e disse que havia atingido a vítima com uma facada porque a mesma havia lhe agredido no rosto. O suspeito foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado à 59ª Delegacia Interativa de Polícia de Japurá.