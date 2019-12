Irmãos são presos em flagrante por matarem a facadas desafeto na Colônia Terra Nova

Redação AM POST*

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) prenderam em flagrante, na madrugada de domingo (22/12), às 5h45, os irmãos Lucas Matheus Rabelo Pinheiro, 18, e Patrick da Silva Pinheiro, 27. Eles são acusados pelo homicídio de Dielton Souza da Costa, conhecido como “Zeca Urubu”, que tinha 29 anos de idade. As prisões ocorreram em locais distintos do bairro Colônia Terra Nova, zona norte da cidade.

Segundo o delegado Paulo Martins, titular da especializada, a equipe de investigação da DEHS foi acionada após o crime, que aconteceu na mesma madrugada, por volta das 3h, em via pública, na avenida Cristã, do mesmo bairro e zona mencionadas. Ao chegarem no lugar, encontraram o corpo de Dielton, ocasião em que foi informada que ele estaria bebendo no mesmo bar que Patrick.

Ainda segundo o delegado, durante diligencias foi constatado que a motivação do crime teria sido um desentendimento entre Dielton e Patrick, ocorrido no dia 14 de dezembro de 2019, quando a vítima teria agredido fisicamente Patrick, que chegou a desmaiar por conta das agressões.

“Após a prisão de Patrick, que estava no local do crime, o mesmo informou aos policiais civis que o irmão dele seria o autor do delito. Em ato contínuo, efetuamos diligências para encontrar Lucas, que foi preso na residência dele, localizada na avenida Chico Mendes, do mesmo bairro. Ele tentou empreender fuga do local, mas não teve êxito”, relatou Martins.

De acordo com a autoridade policial, Lucas estava muito irritado com a vítima, que agrediu o irmão dele. Ele então planejou o crime e, no momento oportuno, atacou a vítima com golpes de faca, o homem não resistiu e veio a óbito. A arma do crime não foi encontrada com os infratores.

Os irmãos foram conduzidos para a unidade policial e, durante procedimentos cabíveis, foi constatado que havia um mandado de prisão por roubo em nome de Patrick.

Procedimento

Lucas e Patrick foram autuados em flagrante por homicídio. Na ocasião, foi cumprido o mandado de prisão por roubo em nome de Patrick. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da DEHS, eles serão conduzidos para a audiência de custodia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.