Jovem cai em emboscada e é espancado por comparsas de garota de programa no centro de Manaus

Redação AM POST

Uma garota de programa, identificada como Jéssica Medeiros Colares de 28 anos, foi presa em flagrante por volta das 15h30 na tarde desta segunda-feira (23), após armar uma emboscada para um jovem de 21 anos, ainda não identificado, cliente dela. O crime aconteceu na rua Visconde de Mauá, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

A vítima relatou aos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que ele cliente de Jéssica e havia marcado um horário com a mesma, quando foi surpreendido.

Ao chegar no local, o jovem se deparou com três homens que entraram e anunciaram o roubo. A mulher pegou a meia da vítima que estava com R$ 500 reais e quando ele foi tentar pegar, os comparsas de Jéssica o espancaram.

A criminosa foi conduzida ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e foi constatato que ela já tinha passagem pela polícia por ter cometido o mesmo crime. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.