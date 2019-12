Justiça transfere filho de Flordelis para presídio Bangu 1 para evitar ‘combinação de versões’

A Justiça determinou que Flávio dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flordelis dos Santos que é réu pela morte do pastor Anderson do Carmo, seja transferido para o presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, conhecido como Bangu 1, na Zona Oeste do Rio. A decisão foi tomada nessa quinta-feira pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, após informações de que Flávio estava usando celular dentro da Penitenciária Bandeira Stampa, Bangu 9, onde ele está preso atualmente. O pedido de transferência foi feito pelo Ministério Público estadual.

“Considerando que a instrução criminal em relação ao acusado Flávio ainda não se encerrou, pois pendente a oitiva, justamente, da deputada Flordelis como testemunha de defesa, requer o Ministério Público, com urgência, ante o risco de combinação de versões e manipulação da prova, a transferência do acusado para outro presídio”, afirmou Nearis em trecho de sua decisão. A juíza também determinou que o diretor do Bandeira Stampa tome providências diante da notícia do uso de celular dentro do presídio.

Como noticiado pelo EXTRA, o processo de Flávio está parado desde o início do mês passado, aguardando apenas o depoimento de Flordelis à Justiça. Já foram ouvidas todas as testemunhas do caso e produzidas as provas necessárias, só restando pendente o depoimento da parlamentar. Flordelis usou sua prerrogativa de deputada e pediu para ser ouvida em Brasília, onde também possui residência. No início do mês passado, ela recebeu uma intimação da Justiça do Distrito Federal solicitando que indique o dia e horário que deseja prestar depoimento, mas a deputada não se manifestou.

Após o depoimento de Flordelis, que é testemunha de defesa do filho, a Justiça do Rio decidirá se o rapaz será ou não levado a júri popular pelo assassinato de Anderson. Em relação a Lucas dos Santos, outro filho da deputada que também é réu pelo crime, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce já decidiu levá-lo a júri em sentença do dia 1º de novembro. Lucas está preso atualmente Cadeia Pública Tiago Telles, em São Gonçalo.

Anderson Rollemberg, que defende Flávio e também é advogado de Flordelis, afirmou que a deputada tinha a opção de escolher ou não uma data e horário para ser ouvida. Caso não optasse, a própria Justiça marcaria o seu depoimento, o que ainda não ocorreu.

– Na própria intimação, já informava para ela escolher uma data e se não se manifestasse no prazo de 30 dias, o próprio juiz é que iria escolher (a data). Então ficou à mercê da escolha do próprio magistrado, pois já passou esse prazo. No dia que for marcado, ela comparecerá – afirmou Rollemberg.

Questionado sobre o porquê de Flordelis ter optado por ser ouvida em Brasília, o advogado afirmou que a deputada tem vindo pouco ao Rio. Além disso, alegou que para a parlamentar, prestar o depoimento em Brasília é mais “confortável”. No entanto, o antigo advogado de Flordelis, Fabiano Migueis, ao solicitar à Justiça do Rio para que Flordelis usasse usa prerrogativa de deputada, escolhendo data e local de seu depoimento, alegou que ela estava se sentindo ameaçada. O depoimento da parlamentar ainda não foi marcado pela Justiça do Distrito Federal.

Na última terça-feira, Lucas e Flávio voltaram a prestar depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que investiga a morte de Anderson. A DH apura o envolvimento de outros familiares da vítima no crime, inclusive a própria Flordelis.