Morre aos 51 anos o cantor Arlindo Júnior

Redação AM POST

O cantor Arlindo Pedro da Silva Júnior, popularmente conhecido como ‘Arlindo Júnior’, faleceu aos 51 anos, na noite deste domingo (29), após três anos de luta contra um câncer no pulmão, cérebro e pleura.

Arlindo estava internado a dois dias no Hospital particular Samel devido a uma anemia. O levantador sofreu uma parada cardiorrespiratória e tentou ser reanimado por 40 minutos, mas não resistiu e veio a óbito.

Arlindo Júnior é conhecido por ser levantador de toada do boi-bumbá Caprichoso no Festival de Parintins, também foi vereador, e tinha mais de 20 anos cantando toadas.

O velório do ícone “Pop da Selva”, acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV).