Natal na Região Norte deve ser com chuvas, diz Imet

Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou na manhã desta terça-feira (24), que o tempo, neste Natal, deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas em toda a Região Norte, exceto em Roraima onde o tempo fica nublado a parcialmente nublado. Ainda de acordo com o instituto, há previsão de chuva no norte de Mato Grosso, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também deve chover no leste de São Paulo, na parte central de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

Já no Nordeste expectativa é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Maranhão, norte e sudoeste do Piauí. Nublado com chuva na faixa norte do Ceará e possibilidade de chuva isolada no oeste, sul, sudoeste da Bahia, leste de Pernambuco. Nas demais áreas, o tempo deve permanecer parcialmente nublado.