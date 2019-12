No último final de semana do ano, Detran-AM flagra 76 motoristas embriagados em Manaus

Redação AM POST*

Para garantir a tranquilidade da população manauara e inibir a prática de motoristas que costumam misturar bebida alcoólica e direção, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vem atuando diariamente em todas as zonas da cidade com a operação Lei Seca. No último final de semana do ano, entre sexta-feira (27/12) e a noite do último domingo (29/12), 76 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool em Manaus; nove foram presos pelo crime de embriaguez no trânsito.

Esse foi o fim de semana com maior número de pessoas flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica durante todo o ano. Apenas na noite do último sábado (28/12), 56 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados – o maior número de flagrantes realizados em uma única noite. Durante as ações, foram abordados 1.268 veículos, e 90% dos motoristas abordados foram convidados a realizar o teste do bafômetro.

Nos três dias de operação, 371 autos de infração foram emitidos, e foram removidos 67 veículos ao parqueamento do órgão, sendo 29 carros e 38 motocicletas. Os agentes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot) recolheram 56 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 78 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLVs).

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, informa que as ações estão ocorrendo de forma volante, percorrendo diversos bairros e minimizando os riscos de colisões e acidentes com vítimas. As operações funcionam também de forma preventiva, não apenas punitiva, e a mudança de atitude dos motoristas é fundamental para um trânsito mais seguro e com responsabilidade.

A fiscalização contou com um efetivo de aproximadamente 80 agentes de trânsito do Neot do Detran-AM, da Polícia Civil e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

‘Pagamento Itinerante’ – Por meio do “Pagamento Itinerante”, 36 motoristas conseguiram evitar a remoção dos seus veículos ao parqueamento do Detran-AM. A modalidade permite que débitos de veículos referentes ao serviço de licenciamento em atraso sejam quitados ainda durante as operações de trânsito realizadas pelo Detran-AM.

O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito – podendo ser parcelado em até 12 vezes – ou débito – à vista –, em negociação direta do devedor com as operadoras credenciadas de cartões. Estas empresas, por sua vez, ficam responsáveis pela quitação da dívida, à vista, junto ao Detran-AM.

Legislação – De acordo com o CTB, o condutor que cometer homicídio ou provocar uma lesão grave ou gravíssima enquanto estiver dirigindo sob o efeito de álcool ou de outra substância psicoativa pode ir preso e cumprir pena de cinco a oito anos de reclusão, além da suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo.

Os motoristas que não cometem nenhum crime de lesão à vida no trânsito e têm teor de álcool indicado no bafômetro entre 0,05 mg/l e 0,33 mg/l respondem administrativamente pela infração. Se o teor for superior a 0,34 mg/l, o condutor deve ser levado imediatamente a uma delegacia, e irá responder também por crime de trânsito, cuja pena é de seis meses a três anos.