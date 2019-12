Partido de Bolsonaro registra 100 mil apoiadores

O Aliança pelo Brasil, partido que está em processo de criação e terá como principal nome o presidente Jair Bolsonaro, anunciou neste domingo (29) em sua conta no Twitter que já passou de 100 mil apoiadores.

O site da legenda, no qual as pessoas declaram o apoio informando alguns de seus dados pessoais, registra claramente que uma coisa é apoiar, outra é se filiar ao partido.

Os 100 mil apoios também não representam ainda as assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para ser criado, o partido precisa atender a uma série de exigências do TSE, entre as quais 500 mil assinaturas em ao menos nove Estados. As rubricas precisam ser validadas, uma a uma, pelo tribunal. O prazo para que o partido seja registrado a tempo de disputar as eleições municipais de 2020 termina em março.

Mesmo no período de festas, já somos mais de 100 mil Aliados apoiadores. Obrigado a todos vocês pelo compromisso. #tamojuntocapitão #aliancapelobrasil pic.twitter.com/SiDsr21E2i — Aliança pelo Brasil (@somosalianca) December 29, 2019