Policiais prendem “Cutia”, acusado de inúmeros crimes de tráfico de drogas em Maués

Redação AM POST*

Foi preso na manhã de quarta-feira (25/12) por Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar de Maués (CIPM) (a 259 km de Manaus), um jovem de 22 anos, identificado como “cutia”, que é acusado de inúmeros crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas naquela cidade e há muito tempo procurado pelas autoridades policiais militares maueenses.

Segundo os policiais militares da 10ª CIPM, recentemente, o jovem havia conseguido se evadir de Operações de Segurança focadas no combate ao tráfico de drogas na orla de Maués, desde a área do porto de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias que fica no Centro, onde “cutia” é apontado como um dos maiores traficantes do bairro Senador José Esteves possuindo até mandado de prisão em aberto.

Após as buscas, o infrator foi detido em sua casa no bairro Senador, rua C, por volta das 6 horas, após ser visto pela guarnição de serviço que patrulhava a região, sendo apresentado no 48º Distrito Integrado de Polícia de Maués para as providências por parte da autoridade de plantão do dia de Natal.