Policial atira nas nádegas de adolescente infrator e impede roubo a loja em Coari

Redação AM POST*

Um adolescente de 17 anos levou dois tiros nesta terça-feira (24) no Centro do município de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus, após tentar fugir com uma sacola de dinheiro de uma loja. O autor dos disparos é uma policial que estava passando no local quando viu a ação criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, na tentativa de fuga do jovem o policial o baleou com dois tiros que atingiram a mão e as nádegas do infrator.

Ainda segundo a PM o adolescente estava armado com um revólver calibre 38, de numeração raspada, e ao ouvir ordem de parada tentou sacar a arma para atirar no policial mas foi atingido primeiro.