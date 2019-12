Prefeito tucano é flagrado colocando R$ 25 mil de propina na cueca

O prefeito de Uiraúna, João Bosco Nonato Fernandes (PSDB) – cidade na Paraíba – foi flagrado em imagens captadas pela Polícia Federal escondendo dinheiro na cueca. O flagrante faz parte de denúncia da Operação Pés de Barro, deflagrada no último sábado (21/12), que desarticulou organização criminosa dedicada à realização de pagamentos ilícitos e superfaturamentos de obras no sertão da Paraíba. As imagens fora divulgadas pelo Jornal Nacional, da TV Globo.

A operação investiga recebimento de propinas decorrentes do superfaturamento das obras de construção de uma adutora que deve se estender do município de São José do Rio do Peixe, na Paraíba a Uiraúna, no sertão da Paraíba.

No período compreendido entre outubro de 2018 e novembro de 2019, a empresa Coenco Construções, responsável pelas obras, recebeu dos cofres públicos R$ 14,7 milhões e, em decorrência da ação criminosa, repassou R$ 1,2 milhão ao deputado federal Wilson Santiago (PTB-PB) e R$ 633 mil ao prefeito, como propina.

A ação teve busca e apreensão no Congresso e o deputado Santiago foi afastado do cargo pelo ministro Celso de Mello. Outras cinco pessoas são acusadas de integrar o esquema.