Presos cavam túnel por buraco de sanitário e fogem de delegacia em Silves

Redação AM POST

Cinco presos de Justiça, fugiram da 40ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Silves (distante 204 quilômetros em linha reta da capital) na madrugada do último sábado (28/12), por meio de um túnel cavado por eles mesmos na cela. Os criminosos estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com o titular do 40ª DIP, delegado João Manoel Filgueras, os fugitivos foram identificados como Adenilson Da Silva Lira, 18; Jessimo Pinto de Menezes, 31, conhecido como “Nabé”; Juarez Cardoso dos Santos, 19; Luano de Souza Queiroz, 18, conhecido como “Piti”, e Luiz Augusto da Silva Lira, 28, conhecido Polícia Civil como “Luicá”.

Conforme a autoridade policial, os infratores empreenderam fuga do lugar após cavarem um buraco na latrina e conseguirem acesso à área externa da delegacia. Jessimo cumpria pena por tráfico de drogas. Já Juarez e Luano foram presos por homicídio qualificado. Adenilson e Luiz respondiam por roubo majorado.

“Quem puder colaborar com informações sobre a localização dos cinco infratores, entrar em contato com a equipe da 40ª DIP, por meio do número: (92) 3528-2398. Denúncias sobre o paradeiro dos indivíduos também podem ser feitas pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, explicou Filgueras.