Quadrilha de piratas de rio é presa em Coari

Redação AM POST*

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari (a 363 km de Manaus) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, por volta das 11 horas desta quarta-feira (25/12), durante Operação Policial de Natal, cinco homens conhecidos por fazerem parte de grupo de piratas de rio. Os homens foram detidos após os policiais terem recebido denúncias anônimas informando que um grupo de pessoas que estavam em um pequeno barco havia sido atacado por esses piratas de rio, nas proximidades da Comunidade São Francisco do Juçara no rio Solimões, cerca de 20 minutos da sede da cidade.

Segundo relatos das vítimas que compareceram no Quartel da Polícia Militar de Coari, três infratores armados com espingardas e revolveres abordaram o barco utilizando um bote de cor laranja com faixa verde equipado com motor Yamaha 40HP e roubaram pertences como jóias, dinheiro e celulares das vítimas, além de um bote de alumínio de cor azul e cinza equipado com motor Yamaha 40HP.

Após ser montada a Operação Especial para a captura do bando, por volta das 9 horas do dia de Natal, os policiais militares receberam novas denúncias informando que no Campo do Oriente, uma quadrilha de piratas estaria usando uma residência para guardar armas e objetos roubados. As equipes do 5º BPM e Rocam foram até ao local e detiveram um homem de 26 anos de idade que levou os policiais militares até a uma residência, onde foram encontrados e também detidos dois jovens de 18 anos e um de 19 anos, em posse uma escopeta calibre 16 com quatro cartuchos intactos.

Ao serem indagados, todos negaram participação com os pirataria de rios, entretanto, um deles delatou aos policiais militares que o motor roubado estaria no flutuante de um indivíduo e que o bote de alumínio estaria afundado no local. Segundo o mesmo, o bote de cor laranja era cedido para bandidos praticarem roubos e depois era escondido em um flutuante denominado de “brega n’água”.

Ao todo, além dos materiais para prática de roubo encontrados na posse dos acusados, os policiais militares apreenderam com o trio duas caixas de som, um notebook, seis aparelhos celulares, dois botes de alumínio com motor de poa Yamaha e uma espingarda calibre 12 com três cartuchos intactos

Com a prisão do trio, a Polícia Militar de Coari retirou de circulação uma das mais perigosas quadrilhas de assaltantes dos rios e lagos da região de Coari que vinha amedrontando a todos que viajam e circulam diariamente pelos rios da região do Médio Solimões.