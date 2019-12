Réveillon de Manaus terá 30 horas de festa e operação especial

Redação AM POST*

Para celebrar a chegada do ano novo, a prefeitura promove, nesta terça-feira, 31/12, o Réveillon de Manaus 2020, em três pontos da cidade: Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste; Educandos, zona Sul; e Shopping Phelippe Daou, zona Leste. Ao todo, mais de 20 atrações musicais passarão pelos três palcos principais, totalizando cerca de 30 horas de programação. O público que for curtir as festas deve ficar atento às alterações do trânsito e transporte, além de itens de segurança e acesso aos locais dos eventos que contarão com uma ação integrada das secretarias municipais.

“A exemplo dos anos anteriores, faremos uma grande festa em três pontos da cidade para dar boas-vindas a 2020. Teremos um efetivo de trabalhadores da prefeitura de diversas áreas mobilizados para garantir a diversão com muita segurança para as famílias manauaras. Nossa tradicional comemoração já consolidou Manaus como a cidade com o principal Réveillon da região Norte”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

A tradicional festa terá shows da atração nacional, o funkeiro Jerry Smith, além de nomes como Guto Lima, Uendel Pinheiro, Banda Impakto, Canto da Mata e outras 16 atrações que agitarão a festa da virada.

“O mais importante de tudo isso é oportunizar um momento feliz e democrático na chegada de um ano novo. Além de possibilitar que você escolha, dentre os três pontos, onde quer passar. Essas opções fazem com que o réveillon de Manaus seja tão especial e venha crescendo ao longo do tempo, se consagrando como umas maiores réveillons brasileiros”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Programação

Na Ponta Negra, a festa começará às 19h30, com The Beatles Bossa Club. Às 20h50 será a vez do Grupo Cacildis e, às 22h20, o cantor Marcos Paulo subirá ao palco. Na virada, os shows darão uma pausa para a queima de fogos, que terá dez minutos de duração.

Já às 00h30, a atração nacional Jerry Smith subirá ao palco, abrindo oficialmente o ano de 2020 na batida do funk. Às 3h, Uendel Pinheiro assumirá o comando da festa e, em seguida, às 4h30, Guto Lima agitará o público até o início da manhã. Nos intervalos, a Dj May Seven comandará os hits eletrônicos.

Zonas Leste e Sul

Simultaneamente, a festa do Réveillon de Manaus 2020 também acontece no Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, e na orla do Amarelinho, no bairro do Educandos, na zona Sul. Nos dois lugares, também haverá queima de fogos com duração de cinco a oito minutos.

Na zona Leste, o evento iniciará às 20h10 com o Canto da Mata. Às 21h30h, Pegada do Gueto dará continuidade à festa, que também receberá Berg Guerra, às 23h. Após a queima de fogos, Guto Lima se apresentará nas primeiras horas do ano novo e, em seguida, subirão ao palco Tomi Xote e Toinho & Forró Show, encerrando o show da virada às 4h. O som da DJ Carol Amaral agitará o público nos intervalos.

Na Zona Sul, o Réveillon será das 20h30 às 4h. Paulo Onça, Uns e Outros e Frutos do Pagode estão escalados para abrir o show da virada. Às 00h50, será o momento das Bandas Impakto e Forrozão Já Kero, assim como o cantor Kadu Almeida, animarem o público, com um repertório que vai desde o forró ao sertanejo. Dj Hanna ficará no comando dos intervalos.

Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na zona Norte, e Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus para as festas da virada do ano, e, ainda, o Réveillon de Yemanjá, promovido pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama) e a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toy Badé, que acontece na Ponta Negra.

A programação completa pode ser conferida por meio do link: https://vivamanaus.com/reveillon2020/

Transporte

Para atender a demanda do réveillon no Complexo Turístico da Ponta Negra, uma programação de 121 ônibus atenderá a área, com o reforço de mais 20 veículos, com base no fluxo de pessoas para o evento verificado nas últimas edições. Deste total, serão 19 veículos articulados atendendo os usuários do transporte.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ressalta que as empresas que irão operar na área do Complexo Turístico devem manter sete linhas na área da Ponta Negra até o término do evento, quando inicia a operação normal das linhas.

Para chegar a Ponta Negra, os usuários terão as opções das linhas: 120 – P. NEGRA / SÃO JORGE / T1 CENTRO; 126 – SIPAM / AV. BRASIL / CENTRO / T1; 450 – T3 / REDENÇÃO / PONTA NEGRA; 641 – T4-T3 / AEROPORTO / PONTA NEGRA / VIA AV. DO TURISMO; 542 – OURO VERDE / AV. BRASIL / T2 / PONTA NEGRA; e 678 – PONTA NEGRA / V-8 / T4-T5 / VIA AV. DO TURISMO.

Além das linhas que já atendem o local, será disponibilizada ao público a linha 500 (PASSARINHO/N.ISRAEL/VIA AV. DO TURISMO) com 10 veículos articulados.

O diretor de transporte do IMMU, Claudemir Andrade, destacou o efetivo de fiscais que estarão atuando na operação do réveillon. “Todos os serviços contam com um efetivo de 50 fiscais de transporte. Nosso efetivo em si começa a partir das 17h e segue até às 5h da manhã do dia 1º”, explicou.

Já na zona Sul, oito linhas estarão atendendo o público que for prestigiar o réveillon no Educandos. As linhas 004, 010, 625, 704, 705, 706, 707 e 711 que trafegam próximo ao local operem com frota do dia útil.

Para a festa de réveillon da zona Leste, todas as linhas que passam próximo ao local vão operar também com frota de sábado, para o atendimento do público que irá se deslocar para o evento, a partir das 19h do dia 31 de dezembro até 5h do dia 1º de janeiro.

Trânsito

As operações de trânsito da Prefeitura de Manaus durante o Réveillon de Manaus 2020 envolverão um efetivo de 161 agentes do IMMU, posicionados em postos fixos, viaturas e motos, distribuídos no Complexo Turístico da Ponta Negra, Shopping Phelippe Daou e Educandos.

Na Ponta Negra, a prefeitura mobilizará um efetivo de 87 agentes de trânsito. As interdições na área da festa iniciaram às 6h desta segunda-feira, 30/12, nos seguintes trechos:

– Avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, próximo ao Edifício Aruba. Os veículos estão sendo desviados à direita para a via de acesso à alameda Alaska;

– Avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro, a partir do chafariz do Tropical Hotel. Os veículos que estiverem circulando no sentido Tropical Hotel / Centro, saindo da Ponta Negra, ingressam na rotatória acessando à direita no contra fluxo. A alameda Alaska tem sentido único de circulação Centro/Ponta Negra, retornando na alameda Líbia até a avenida Coronel Teixeira. O estacionamento está proibido em todo lado direito da alameda Alaska. O Condomínio Alphaville e a avenida do Turismo, após o trecho preservado, servirão como área de estacionamento.

A partir das 23h da terça-feira, 31/12, a avenida Coronel Teixeira poderá ser interditada a partir da rotatória da avenida do Turismo, sentido Centro/Ponta Negra. Caso ocorra a interdição, os veículos que trafegam na avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, serão desviados à direita na rotatória, em direção à avenida do Turismo. O acesso à área interditada será permitido apenas ao trânsito local.

A partir das 6h do dia 31/12, o estacionamento será proibido nos dois lados da avenida do Turismo, no trecho entre a avenida Coronel Teixeira e a ponte. Até as 21h, os ônibus terão acesso à Coronel Teixeira para embarque e desembarque de passageiros na área do canteiro central da avenida. A partir das 21h, os ônibus de linha urbana não circularão no perímetro próximo à praia. Os que circulam na avenida Coronel Teixeira serão desviados para a avenida do Turismo e os que circulam na avenida do Turismo serão desviados para a avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro. O embarque e desembarque de passageiros serão realizados na área próxima às barracas de côco.

No Réveillon do Educandos, um efetivo de 40 agentes atuará na operação de trânsito. As interdições serão implantadas a partir das 21h desta segunda-feira, nos seguintes trechos:

– Rua Amâncio de Miranda, no trecho entre a rua Manoel Urbano e boulevard Rio Negro; boulevard Rio Negro, trecho entre a rua Amâncio de Miranda e Leopoldo Peres; rua Inocêncio de Araújo, trecho entre a rua Manoel Urbano e boulevard Rio Negro.

Os veículos que trafegam do Centro em direção ao bairro, após a Ponte de Educandos, devem converter à direita para a rua Amâncio de Miranda, seguindo à esquerda para a rua Manoel Urbano e à esquerda na Inocêncio de Araújo retornando em direção à ponte e ao Centro. Já os veículos oriundos da área central em direção à Feira da Panair deverão seguir pela rua Isabel e acessar a avenida Lourenço da Silva Braga.

A rua Manoel Urbano, trecho entre as ruas Amâncio de Miranda e Inocêncio de Araújo terão sentido único de circulação. A rua Inácio Guimarães também terá sentido único, em direção ao centro.

Já no Revéillon Shopping Phelippe Daou, cerca de 30 agentes de trânsito atuarão na área, a partir das 7h desta terça-feira. Como o evento será realizado na área interna do centro de compras, não haverá necessidade de interdição da avenida Camapuã. No entanto, a avenida e a área da rotatória do Produtor serão monitoradas por agentes de trânsito para que seja evitado o estacionamento em áreas proibidas a fim de manter a fluidez e a segurança na circulação de pedestres e veículos.

Segurança

A Casa Militar de Manaus, por meio da Guarda Municipal e a Defesa Civil, também estará presente no Réveillon Manaus 2020 reforçando a segurança e o bem-estar da população na Ponta Negra. “A segurança no Réveillon da Ponta Negra será composta por efetivos da Polícia Militar do Amazonas, Guarda Municipal e segurança privada. A Guarda Municipal estará a postos em vários locais, como a praia e entorno da Ponta Negra, que terá o esquema de segurança composto por um perímetro fechado com tapumes e acessos com equipes de segurança para vistoriar o público”, explicou o subdiretor do Comando da Guarda, Josué Pessoa.

A partir das 17h desta segunda-feira, 30/12, a praia será fechada e o banho será proibido até as 8h da manhã do dia 1º de janeiro, para garantir a segurança da população.

Para maior segurança do público, serão implementadas normas de segurança nos três pontos da cidade onde acontecerão os eventos. A medida será adotada em cumprimento à Portaria da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que regula a realização de Grandes Eventos no Estado (nº 011/2014).

Dessa forma, todas as entradas do evento irão contar com equipes de segurança que farão a identificação e controle. A entrada é gratuita em todos os locais da festa e menores de 12 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Estão proibidos de adentrar nos eventos os objetos que, de alguma forma, ameacem o público presente no evento, como armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas e materiais cortantes ou perfurantes. Também não será permitida a entrada de guarda-chuvas com hastes metálicas, tubos de bandeiras, tubos em aerossol (como desodorantes), seringas, entre outros.

Não será permitida a entrada de garrafas ou quaisquer objetos de vidro. Só será liberada a entrada de garrafas pet em quantidade para uso pessoal. Os objetos proibidos serão retidos na entrada sem devolução.

Confira a lista de objetos proibidos, segundo a Portaria de Grandes Eventos do Estado: armas de fogo; armas de arremesso; armas brancas; armas destinadas a projetar substâncias tóxicas, asfixiantes e corrosivas; materiais contundentes ou perfuro-contundentes, cortantes ou perfurantes; guarda-chuvas com hastes metálicas; tubos de bandeiras em material contundente; substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos; tubos em aerossol contendo quaisquer substâncias; garrafas, copos, pratos, e quaisquer outros materiais de vidro e alumínio; dardos; martelos; seringas; extintores; capacetes; quaisquer materiais que venham ameaçar a segurança do público presente.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semuslp) montou uma operação de limpeza que conta com o serviço em turnos e a participação de catadores. Os três pontos oficiais do evento já passaram por limpeza durante os últimos 10 dias e estão preparados para receber os visitantes.

Nesta terça-feira, aproximadamente 100 trabalhadores se dividem nos pontos com a varrição diária. Durante as festas, 25 catadores de recicláveis estarão atuando nos três pontos. Encerrados os eventos, um mutirão de limpeza se inicia logo nas primeiras horas de 2020, mobilizando 300 servidores.

Além das equipes da Semulsp, os pontos de festa vão contar com catadores que farão o serviço de triagem e coleta dos resíduos recicláveis, valiosos para o setor, como: latinhas de alumínio, papel, papelão e plásticos.