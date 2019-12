Réveillon Exclusive 2020: comece o ano na vista mais linda de Manaus

Redação AM POST*

Se você quer começar o ano na vista mais privilegiada de Manaus, o destino certo é o Réveillon Exclusive 2020 do Tropical Executive, na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Além da festa, o hotel oferece pacotes de hospedagem e ceia.

A festa começa às 21h, com open bar até as 3h. Para animar o Réveillon Exclusive 2020, sobem ao palco o cantor sertanejo Marcio Cigano, das 21h30 às 23h40; o bloco de carnaval Cauxi Eletrizado, de meia-noite à 1h45; e a banda Official 80, das 2h às 4h, com sucessos do pop rock.

Para a ceia, o cardápio irá unir a culinária internacional aos sabores regionais para criar opções de entrada, prato principal, buffet infantil e sobremesa.

Pacotes

O hóspede que comprar o pacote poderá fazer check-in a partir das 14h do dia 31 de dezembro, tendo a chance de aproveitar toda a estrutura oferecida pelo hotel, como a piscina de borda infinita, emoldurada pela visão espetacular do Rio Negro.

Para hóspedes com crianças de até 7 anos, não há custo adicional. Crianças de 8 a 12 anos pagam a ceia infantil e têm lugar à mesa.

O Tropical Executive Hotel também oferece a opção do Réveillon Exclusive 2020 sem a hospedagem. Nesse caso, o ingresso é individual e dá direito à festa, com ceia, shows, bebida e a vista privilegiada para a queima de fogos na Ponta Negra.

Formas de pagamento

O Tropical Executive flexibiliza a forma de pagamento: pode ser por meio de depósito antecipado ou nos cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express e Diners Club, parcelado em até três vezes sem juros.

Os interessados em viver essa experiência inesquecível podem fazer a reserva para o Réveillon Exclusive 2020 pelos telefones (92) 3306-4500 ou (92) 99398-9589 (WhatsApp).

Consulte os valores no site http://www.tropicalexecutive.com.br/.