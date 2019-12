Suzane Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga deixam cadeia para “saidinha de Natal”

Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá deixaram no início da manhã desta segunda-feira (23) a Penitenciária I de Tremembé, no interior de São Paulo. As três, que ficaram famosas pelos crimes de repercussão nacional, tiveram o benefício da “Saidinha de Natal”. As informações são da Record TV.

Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, deixou a prisão a pé às 7h47, sorriu e entrou em um carro.

Condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni, de apenas 5 anos de idade, Anna Carolina Jatobá saiu na sequência, também a pé e entrou no carro que estava parado em frente ao portão principal da penitenciária. Alexandre Nardoni, pai de Isabela e também condenado pelo crime, foi beneficiado pela “Saidinha”e vai passar as festas em família.

A única exceção foi Suzane von Richthofen que deixou a cadeia às 7h51 em um carro escuro e não foi vista porque o veículo entrou na penitenciária para buscá-la. A medida atende uma orientação da Vara de Execuções Criminais que preferiu preservar a condenada pela morte dos pais Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen diante da polêmica criada pelo lançamento de uma biografia sobre Suzane.

As três ficarão 10 dias em liberdade para as festas de fim de ano, mas devem voltar à penitenciária no dia 2 de janeiro.