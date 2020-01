Abraham Weintraub: “Estamos limpando a maldição do PT”

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, apresentou um balanço da política educacional do ano de 2019. A apresentação aconteceu nesta quinta-feira (9), em um café realizado para jornalistas, em Brasília. A equipe de reportagem do Pleno.News participou e acompanhou todos os detalhes.

No encontro, Weintraub destacou o sucesso da realização dos programas propostos para o ano, como o Plano Nacional de Alfabetização, as escolas cívico-militares, gestão compartilhada, o programa voltado para famílias Conta Pra Mim e o sucesso da realização do Enem.

O ministro também falou sobre o descontingenciamento de 100% dos recursos para as universidades federais, proposto no orçamento do governo federal e do investimento de mais de R$ 60 milhões para levar internet para mais de 70 mil escolas urbanas e rurais em todo o Brasil.

MELHORIA NO RANKING INTERNACIONAL

Ele frisou que tem como meta adotar o modelo de gestão educacional de países como Portugal, que saiu de último colocado para a segunda melhor educação da Europa.

– Estamos em último lugar na América do Sul. Nossa meta é chegar ao primeiro lugar até 2026. Não podemos exigir resultado se não oferecermos tecnologia e infraestrutura. Aos poucos o governo federal está limpando a maldição deixada pelo PT na educação brasileira – destacou.

Outro assunto abordado que gerou polêmica nacional foram as mudanças dos livros didáticos.

– As mudanças dos livros didáticos é (para) ensinar, ponto. Não queremos doutrinar nenhuma criança. Cabe a quem as colocou no munda doutriná-las – afirmou.

Foram investidos mais de R$ 1,9 bilhão para atender cerca de 28 milhões de estudantes em todo país. Segundo o ministro, em comparação ao governo anterior, o montante gerou uma economia de 90% no orçamento com livros didáticos.

OUTROS PROJETOS

Ao falar do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), o ministro Weintraub afirmou que o MEC está todo voltado para o desenvolvimento do Brasil no programa internacional, mas voltou a criticar a dura herança deixado pelo último governo.

– Quem fez o PISA no último ano de 2018 foi considerado o pior aluno, isso foi fruto do PT – declarou.

Outras ações também foram abordadas, como Novos Caminhos, Escola de Todos, PNAE, FUNDEB e Educação Conectada.