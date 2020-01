Acompanhado da própria filha, idoso morre em motel na zona Sul de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de 64 anos, morreu tento relações sexuais com a própria filha, uma mulher de 46 anos, em um motel, situado na rua Sátiro Dias, bairro São Francisco, zona Sul de Manaus, nessa sexta-feira (17).

De acordo com a família do idoso ele e a filha tinham um caso de cerca de 20 anos e chegaram até a ter filhos da relação incestuosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para fazer os primeiros socorros, mas confirmou o óbito do idoso. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. A causa da morte deve ser investigada pela polícia.