Adélio Bispo se estabiliza e ganha apoio para transferência de penitenciária

A reação de quem chega à entrada da penitenciária federal de Campo Grande é levar a mão ao nariz. O presídio em Mato Grosso do Sul fica ao lado do aterro sanitário da cidade.

Urubus vasculham o lixo e depois sobrevoam o conjunto de celas vigiado rigidamente por guardas e câmeras. Nos dias quentes, os mais frequentes na região, o cheiro beira o insuportável. Um dos encarcerados ali é Adélio Bispo de Oliveira, 41, esfaqueador do hoje presidente Jair Bolsonaro, ele está preso desde setembro de 2018.

Na guarita externa, moscas perseguem familiares de presos à espera da hora da visita. Parentes de Adélio nunca passaram por ali -eles moram em Montes Claros (MG) e não têm dinheiro para a viagem.

A última vez que o encontraram foi há cerca de três anos. A situação poderá mudar se a DPU (Defensoria Pública da União), que assumiu a defesa de Adélio em dezembro, for vitoriosa no plano de levá-lo para uma unidade em Minas.

Como a Folha de S.Paulo mostrou em setembro, Adélio escreveu carta à família clamando pela transferência. Na época ele ainda era defendido pelo advogado Zanone Manuel de Oliveira, que deixou o processo, mas continua como curador (responsável legal).

A Defensoria quer convencer a Justiça de que a penitenciária em Campo Grande não é o lugar ideal para o tratamento mental do prisioneiro, que foi declarado inimputável, recebeu absolvição e é obrigado a cumprir medida de segurança, diferente de pena.

Ele é, de acordo com a Defensoria e pessoas que trabalham no complexo sul-mato-grossense, o único interno do sistema penitenciário federal com esse perfil.

O esfaqueador não preenche os requisitos necessários para ficar trancafiado nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, como ter liderado organização criminosa ou praticado delitos violentos em série.

Profissionais familiarizados com o caso dizem haver um componente político na decisão de deixá-lo no local. Como se trata de um prisioneiro visado, agentes até evitam ter contato prolongado com ele.

Pelas regras, os funcionários só podem circular em duplas e falar com os presos apenas o indispensável.

As justificativas do Ministério Público Federal e da Justiça para manter Adélio na penitenciária são preservar sua integridade física, evitar risco de fuga e garantir que ele se submeta a tratamento. Zanone, o antigo defensor, também era favorável à permanência.

Há algumas semanas, a Defensoria procurou autoridades mineiras para saber se há no estado alguma instalação com condições de receber um preso que precisa de acompanhamento de saúde mental.

A consulta foi feita sem mencionar o nome do candidato, para evitar uma rejeição imediata. Minas ainda não respondeu se pode acolhê-lo, mas qualquer mudança só ocorrerá com aval judicial.

O juiz federal Bruno Savino, que absolveu o responsável pela facada, sempre apoiou a manutenção dele em Campo Grande. Em setembro, a estada no local foi renovada por mais um ano.

O juiz considerou que a medida de segurança é compatível com o ambiente da penitenciária federal em razão “da elevada periculosidade do preso e do concreto risco à sua vida” em outro endereço.

O Departamento Penitenciário Nacional se recusa a dar informações específicas sobre custodiados, mas os relatos obtidos pela reportagem dão conta de que Adélio aparenta estar mais tranquilo e centrado nos últimos dois meses.

Ele não aderiu aos remédios disponibilizados pelos médicos da instituição (geralmente são oferecidos ansiolíticos), mas passou a exibir menos sintomas do transtorno delirante persistente, diagnóstico que os médicos lhe deram.

Se antes eram frequentes os delírios, com afirmações de que a penitenciária fora construída com arquitetura maçônica e parecia um lugar de maldições repleto de satanismo, agora as mensagens que externa são sobre a vontade de ver a família, de ser libertado e de voltar a trabalhar.

A mudança de comportamento tem sido atribuída a orientações da Defensoria, que é favorável à sua ida para um estabelecimento prisional onde tenha direito a projeto terapêutico individual, ou seja, tratamento personalizado.

Adélio foi convencido também de que seu futuro depende de um bom comportamento no sistema. Isso será determinante, inclusive, para uma eventual soltura. Ao absolvê-lo, em junho de 2019, o juiz determinou que ele passasse por avaliação psiquiátrica três anos mais tarde, em 2022.