Adolescente de 16 anos é atacado por peixe no pescoço

Um adolescente de 16 anos sobreviveu após ter o pescoço e a parte de trás do crânio perfurados por um peixe-agulha na Indonésia. O incidente ocorreu enquanto Muhammad Idul pescava com os pais nas águas de Buton, província de South Sulawesi, no último sábado. Segundo informações do jornal britanico “Daily Mail”, o animal saltou da água e o atingiu.

Imagens divulgadas na internet mostram como o peixe atravessou o pescoço do menino. De acordo com o diário indonésio “Antara News”, o jovem foi encaminhado às pressas para o Hospital Wahidin Sudirohusodo.

O garoto passou por um delicado procedimento cirúrgico dois dias depois do acidente. A operação envolveu três cirurgiões e dois anestesistas, e durou cerca de duas horas. A principal preocupação dos médicos era em relação a área atingida, por contar com uma grande quantidade de vasos. Um diretor geral do hospital informou que o estado de saúde de Idul é relativamente estável, mas ainda apresenta febre. Ele segue internado para evitar infecções.