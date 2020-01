Adolescente é assasinada com facadas pelo próprio namorado em Manacapuru

Redação AM POST

Uma adolescente, identificada como Mayane Brasil Batista, de 14 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado na tarde desta terça-feira (14), na Rua 5 bairro Morada do Sol, no município de Manacapuru (distante a 98,2 quilômetros de Manaus).

Conforme testemunhas relataram, o ex-namorado, que não teve a identidade revelada, foi preso e por não aceitar o término do namoro, esfaqueou a vítima que não resistiu e veio a óbito.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.