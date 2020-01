Adolescente é executado em rua no bairro Cidade de Deus

Redação AM POST

Um adolescente, identificado como Thalisson Vinícius Pinto Dutra, de 17 anos, foi morto com um tiro no tórax, na noite desta Quarta-feira (15), na rua Gaivota, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que uma dupla de criminosos, em uma moto de modelo e numeração não identificados, abordaram Thalisson em via pública e efetuaram um disparo no tórax do indivíduo.

Nas proximidades, outro rapaz, de identidade não revelada, foi atingido e levado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo.

Conforme a polícia, foram encontrados com Thalisson, várias trouxinhas que aparentemente seriam drogas. Há indícios de que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.