Aliança pelo Brasil rebate iniciativa de esquerdistas contra o partido: “Começamos a incomodar”

Redação AM POST*

O Aliança pelo Brasil, partido do presidente Jair Bolsonaro, rebateu a iniciativa das legendas esquerdistas PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB, que acionaram o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para suspender o apoio de cartórios de notas à filiação de membros à futura sigla do mandatário.

O PT anunciou, ontem (15), que apresentará ao CNJ um pedido de providências para suspender, em todo o país, o que chama de “apoio ilegal” de Cartórios de Notas à filiação de membros do partido Aliança pelo Brasil, liderado pelo presidente da República. A solicitação é assinada em conjunto com presidentes dos quatro partidos mencionados.

No Twitter, o partido de Bolsonaro disse que começou a incomodar e mandou recado para os esquerdistas: “Partidos autoritários querem ir contra a vontade do povo e tentam nos derrubar, mas verão com quantos aliados se faz um partido. Nossa Aliança é com você!”.