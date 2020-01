Amazon Prime busca pessoas feias para compor elenco de série e salário é de R$ 16 mil

Redação AM POST*

A produtora de conteúdo norte-americana, Amazon Prime, está procurando um casting de pessoas feias com a proposta de pagar para os desprovidos de beleza o valor de R$ 16 mil mensais para participarem do elenco da série ‘O Senhor dos Anéis’.

No entanto, a Amazon Prime tem preferências e busca perfis específicos, a exemplo de pessoas “muito peludas” e “com muitas rugas” para integrar o exército dos Orcs, criaturas perigosas e deformadas que habitam há milênios a Terra-Média e servem aos desejos de Sauron, o Senhor do Escuro. Membros de qualquer etnia e idade, e que tenham menos de 1,5 metro ou mais de 2 metros, poderão participar dos testes.

A produtora também procura “dançarinos ágeis e altos” e “motoqueiros ágeis“, bem como “ruivas de todas as idades, formas e tamanhos“, abrindo possibilidade de alguns bonitinhos participarem do seriado. As informações são do site Cinepop. A busca por atores já foi encerrada.