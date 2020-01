Amazonas é o Estado brasileiro que mais acompanha beneficiários do Bolsa Família na área da saúde

Redação AM POST*

Dados parciais do Ministério da Saúde (MS) divulgados nesta quinta-feira (02/01) mostram que o Amazonas é o Estado brasileiro que melhor acompanha os beneficiários do programa Bolsa Família na área da saúde.

De acordo com os dados, até esta quinta-feira, 79,3% dos beneficiários do Bolsa Família no Amazonas recebiam acompanhamento na área da saúde.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal. Uma das condições para adesão e permanência no programa é que a família realize o acompanhamento médico de crianças, mulheres e gestantes.

Com as informações sobre a saúde de crianças e mulheres, os órgãos de saúde podem desenvolver e/ou melhorar as políticas públicas na área. O nível de acompanhamento do Amazonas está maior do que a média nacional, que está em 70,63%.

Segundo o secretário executivo adjunto de Atenção Especializado do Interior, da Susam, Cássio Espírito Santo, o bom desempenho do Amazonas se deve à boa cobertura de Saúde da Família registradas nos municípios do interior.

“Uma das coisas que facilitam esse acompanhamento é o alto índice de cobertura de saúde da família no interior, que é de 93,7%. Essa cobertura permite que o acompanhamento das famílias que integram o Bolsa Família seja satisfatório”, afirma Cássio.

Com o percentual de 79,3%, o Amazonas está à frente de estados como Minas Gerais (78,99%) e Tocantins (78,60%).

A meta de acompanhamento para o Amazonas é de 80,5% dos beneficiários do Bolsa Família, o que representa 746.816 beneficiários. O Amazonas deve atingir a meta, considerando que o prazo para consolidar os dados de 2019 encerra no dia 15 de janeiro.

Até este prazo, a área Técnica de Alimentação e Nutrição do Departamento de Atenção Básica (Dabe) da Susam realizará ações de incentivo aos municípios a aumentarem sua cobertura de acompanhamento.

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do MS deve divulgar uma nova parcial na próxima semana.