Amazonas recebe mais 27 mil doses de vacina pentavalente do Ministério da Saúde

Redação AM POST*

O estado do Amazonas recebeu na quinta-feira (16/01) 27 mil doses da vacina pentavalente do Ministério da Saúde (MS). Somadas a mais 25 mil recebidas no último sábado (11/01), a quantidade de doses disponíveis para a população chega a 52 mil. A vacina protege de doenças como difteria, coqueluche, tétano, meningite causada por bactéria Haemophilus e a hepatite B.

A diretora presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, afirma que com a nova remessa do insumo o estoque do estado é normalizado. “A falta da vacina no ano passado gerou uma demanda reprimida e, portanto, é importante reforçar junto à população que as crianças que não foram imunizadas com a pentavalente compareçam às unidades de saúde, para a atualização do cartão de vacina”, informou.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização da FVS, Izabel Nascimento, destaca que a imunização completa acontece com a aplicação de três doses. “Para a criança ficar protegida contra essas doenças, é importante concluir o esquema da vacina e o reforço com a DTP (difteria, tétano e coqueluche)”, explica a coordenadora.

Izabel informa que a vacina é aplicada em crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade. “Os reforços são em crianças aos 15 meses e aos 4 anos”, disse.

A quantidade média de doses de pentavalente aplicadas mensalmente no Estado é de 18 mil. Durante o ano de 2019, o Amazonas recebeu 159 mil doses.