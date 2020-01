Anitta rebola de fio-dental em piscina para divulgar nova parceria

Redação AM POST*

Para divulgar parceria com o DJ Gabriel do Borel, a funkeira Anitta rebolou na beira da piscina com um maiô cavado e com um fio-dental arrasador. “Estão preparados para o lançamento?”, escreveu na legenda. Em uma imagem, Gabriel dá uma conferida no bumbum da cantora.

Os dois estão lançando a música Joga sua Potranca e Gabriel também publicou em seu Instagram um vídeo em que Anitta dança e rebola ao som da canção. As fotos e a gravação foram feitas na piscina da mansão da cantora, que ainda exibiu sua marquinha de biquíni.

O vídeo publicado por Anitta teve mais de cinco milhões de visualizações e comentários de outras famosas.