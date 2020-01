Anticoncepcional masculino injetável deve ser lançado este ano

Após inúmeros testes clínicos, o primeiro anticoncepcional masculino está prestes a ser lançado na forma injetável. Com 97% de eficácia, muito próximo da camisinha, com 98%, o método terá duração de 13 anos e poderá ser revertido.

A vacina foi desenvolvida por uma equipe de cientistas indianos e já foi testada em mais de 300 voluntários. Os resultados foram enviados ao Controlador Geral de Remédios Indianos, departamento governamental responsável pela aprovação de medicamentos no país.

“Eu diria que ainda levará de seis a sete meses para que todas as aprovações sejam concedidas antes que o produto possa ser fabricado”, adiantou VG Somani, controlador geral de remédios da Índia, ao Hindustan Times.

A grande vantagem do método é que ele não apresenta efeitos colaterais muito significativos, como acontece no uso do anticoncepcional feminino. Entre os mais graves riscos enfrentados pelas mulheres estão trombose, embolia pulmonar e até AVC.

Como funciona o anticoncepcional masculino?

A aplicação do RISUG (Inibição Reversível do Esperma Sob Controle) é feita, sob anestesia local, em canais dos testículos por onde são transportados os espermatozoides. Com a aplicação, essa passagem é bloqueada. Para reverter o processo, outra injeção é aplicada no local para quebrar a ação do RISUG.

Nos Estados Unidos, cientistas também trabalham no desenvolvimento de outro anticoncepcional em forma de pílula para os homens, mas que ainda está em fase de testes.

A pílula, feita para ser tomada uma vez ao dia, contém testosterona modificada que combina as ações de um hormônio masculino, o androgênio, e a progesterona. O objetivo é impedir a produção de espermatozoides.

No Reino Unido, outro método contraceptivo masculino chegou a ser desenvolvido, mas foi interrompido por conta de efeitos colaterais significativos.

