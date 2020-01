Apresentador do nordeste manda apoio a Sikera Jr após ele ter sido chamado de “bandido” por senador

Redação AM POST

O jornalista Uziel Bueno, mandou apoio ao vivo durante seu programa “Brasil Urgente”, exibido pela Band Bahia, ao apresentador, Sikera Jr, que foi chamado de “bandido” pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) por comentário feito no programa Alerta Amazonas da Tv A Crítica sobre a nova lei de abuso de autoridade. Aprovada no ano passado pela Câmara dos Deputados e em vigor desde a última sexta-feira (3), a lei pune 45 condutas de agentes públicos no Brasil.

“Quero dizer a você, viu Sikeira, que nós estamos juntos nessa batalha. Temos que alertar sim a população contra essa lei de abuso de autoridade que está amordaçando as polícias do país. Bandido tem que ter direito sim, mas nós cidadãos de bem devemos ter mais direitos ainda porque pagamos impostos e somos vitimas dos bandidos”, declarou Uziel Bueno.

O apresentador da Bahia também criticou o político pela atitude que ele classificou como mordaça. “Infelizmente tem alguns políticos desse país que adoram proteger vagabundo, adoram proteger bandido e quando um comunicador vai de encontro a isso e tenta alertar a população da verdade aí eles ficam doidos. Tem um senador Randolfe que não suporta ver um apresentador ou comunicador alertando a população sobre a lei de abuso de autoridade que amordaça de vez a polícia militar, a civil e a investigação nesse pais”, disse.

“Sikera continue na sua luta, meu irmão, não deixe ninguém lhe ameaçar não. Você está certo”, concluiu.

Veja vídeo:

Sikeira retruca

Na última segunda-feira (6), Sikera Jr também usou seu programa para rebater o político. “Lave sua boca quando se dirigir a mim e a Manaus”, retrucou Sikera Jr que também desafiou Randolfe a vir visitar o Estado e chamar Manaus de “caixa prego” em alguma manifestação do Movimento Lula Livre na capital.

Veja vídeo:

Entenda o caso

Em áudio, provavelmente gravado em grupo de Whatsapp, o parlamentar, conhecido por sua oposição as pautas progressistas apresentadas pelo atual governo, explica que a lei de abuso de autoridade inicialmente foi proposta por ele a pedido de procuradores da República que atuam na Operação Lava-Jato e em seguida houve mudança total do projeto.

“O projeto originalmente era meu foi modificado pelo substitutivo do senador Roberto Requião e em seguida, na hora de votar no projeto eu votei contra”, explicou o político que também afirmou que existe uma quadrilha querendo destruir a verdade.

Em seguida ele não poupou críticas ao apresentador. “Esse cidadão que vem la da caixa prego, que mandou essas mensagens, que postou o que postou no vídeo, lá do amazonas, é um militante de milícia digital. É um bandido articulado num programa de televisão. É um bandido! bandido, bandido, é um bandido. Que está espalhando mentiras”, disse o parlamentar.

Ouça o áudio do senador: