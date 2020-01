Assaltante é preso após roubar celular monitorado por GPS em arrastão a ônibus da linha 678

Redação AM POST*

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prenderam nessa sexta-feira (17/01) um homem de 26 anos após promover arrastão em um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 678, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 20h, sendo roubados pertences de todos os passageiros. Um deles, porém, monitorava o aparelho celular roubado via GPS, e acionou a viatura R20. Os policiais foram em diligência ao local indicado, onde a vítima reconheceu um dos autores do roubo.

O suspeito foi questionado sobre os produtos roubados e a localização dos demais envolvidos no roubo. O homem levou a equipe policial até um quitinete na rua 15 de Agosto, também no Jorge Teixeira, onde foram encontrados um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular da vítima. O suspeito ainda indicou a residência onde morava o outro envolvido, mas ele não foi encontrado no local, sendo apenas recuperado mais um aparelho celular, entregue pela mãe do suspeito.