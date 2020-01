Ataque a líder da FDN gera tiroteio em condomínio no bairro Lagoa Azul

Redação AM POST

A suposta líder da facção criminosa Família do Norte (FDN) da invasão Monte Horebe, identificada como Michele Paz, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (7) dentro de um condomínio onde mora, no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Manaus. A vítima foi protegida pelos seus guarda-costas e conseguiu escapar da emboscada.

Três homens, não identificados, vestidos de preto, invadiram o condomínio para assassinar Michele, porém, ela estava escoltada por seus capangas. Na ocasião, houve troca de tiros entre os criminosos para safar a vida da líder.

Informações preliminares apontam que, três pessoas foram atingidas durante tiroteio, entre elas, dois seguranças da traficante e seu filho de 7 anos.

Um dos criminosos, identificado como Leandro Cristofer, foi capturado e foi constatado que já tinha passagem pela polícia. O mesmo, foi lavado à uma delegacia da capital para os procedimentos cabíveis.

Moradores do local, informaram que um dos atiradores morava no condomínio e havia facilitado a entrada dos demais meliantes. No imóvel de Michele, foi encontrado, estojos de munição calibre 9 milímetros.

Viaturas foram acionadas e reforçam a segurança no local, e não há informações atualizadas sobre os feridos.