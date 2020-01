Atrizes da Globo bancam festa das novelas após crise na emissora

A crise instaurada na Rede Globo, que deixou os funcionários sem festa de confraternização no fim do ano, fez as atrizes Grazi Massafera e Deborah Secco bancarem as festas das novelas do próprio bolso. Protagonista da novela Bom Sucesso, que chegou ao fim na sexta-feira (24), Grazi pagou um evento que aconteceu em um hotel no Recreio dos Bandeirantes para a equipe assistir ao último capítulo da trama.

Atriz principal de Salve-se Quem Puder, que estreia nesta segunda (27), Deborah também precisou abrir a carteira e alugou uma casa de festas também no Recreio dos Bandeirantes para reunir os atores e a equipe técnica para assistir ao primeiro capítulo da nova novela das sete.

A não ser que outros atores sigam o exemplo das colegas, perigo que não haja mais festas nas outras produções da casa. O reajuste da emissora faz parte projeto Uma Só Globo, que vai fundir a TV Globo, todos os canais pagos da Globosat, a plataforma Globoplay, a Globo.com e a Som Livre em uma só empresa. Por isso, estima-se que haverá cerca de 2.500 demissões.