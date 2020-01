Autor de ‘Caneta azul’ fará turnê na Europa nos próximos meses

“Blue pen, pen blue”? Os versos do compositor de “Caneta Azul” atravessarão as fronteiras brasileiras depois de ultrapassarem os limites da internet. Aos 50 anos, o maranhense Manoel Gomes planeja uma turnê na Europa para os próximos meses.

A informação foi revelada ao G1 durante uma visita em uma barbearia de Sorocaba, no interior de São Paulo, em uma das viagens pelo Brasil na carreira meteórica com shows, comerciais e presença VIP em eventos.

“Já tirei o passaporte e o jeito é andar pelo mundão. Só não dou conta do inglês, tem que ser português”, brincou.

Segundo o empresário que o acompanha, as viagens devem começar em março ou abril para seis países, entre eles Portugal e Espanha.

O compositor também prepara um CD com músicas inéditas com o produtor Laércio da Costa, que ficou impressionado com o poder de “Caneta azul, azul caneta”, e um evento programado para ser realizado na capital de São Paulo em uma gravação com outros artistas convidado.

“A rotina está boa, está muito corrida e andando de avião para cima e para baixo. Estou seguindo o que eu queria no mundo e graças a Deus estou ganhando espaço.Eu esperava ter uma vida assim porque sempre tive a esperança. Lá na minha cidade o pessoal já gostava das minhas músicas”, disse.

Hit viral

O vídeo que viralizou na web com milhares de visualizações foi publicado em outubro de 2019 e ganhou versões de artista como o DJ Alok e Wesley Safadão. A autoria foi registrada em cartório por ele, em Balsas (MA).

Manoel é o mais velho de cinco irmão e compõe, segundo ele, desde a adolescência. Ao todo, são mais de 20 letras. Além da carreira musical, o maranhense está conseguindo realizar um antigo sonho de ajudar a mãe.

“Estou reformando a casa da minha mãe, que sempre disse que ia fazer. Comprei todo o material e o meu irmão está reformando para mim.”

https://www.instagram.com/alok/?utm_source=ig_embed