Autores de assassinato de indígenas são presos em Coari

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), em conjunto com 5º Batalhão de Polícia Militar de Coari (5º BPM), prendeu Alex de Oliveira da Silva, 19, Erivan Santos de Oliveira, 24, e Marlison Carvalho Bandeira, 37, nesta quinta-feira (09/01), pelo triplo homicídio de indígenas ocorrido em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), entre os dias 7 e 8 de janeiro.

As vítimas foram os irmãos de origem indígena Joabe Marins da Cruz, Marcos Marins da Cruz e Francisco Cardoso da Cruz. Em depoimento, os suspeitos confessaram a autoria do assassinato. Além do trio responsável pelo homicídio, durante as buscas outras duas pessoas foram presas pelas equipes policiais: os irmãos Leandro e Mateus Oliveira da Silva, por posse ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidos uma espingarda calibre 16 e três espingardas calibre 20, um motor e um bote.

De acordo com o delegado José Afonso Barradas, o crime foi motivado por uma briga de terras, além de uma rixa por conta do roubo de uma arma de fogo. Para vingar o suposto roubo do armamento, Marlison, Erivan e Alex, acompanhados de mais dois homens, se aproximaram de Joabe e efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima.

Horas depois, para vingar a vítima, os irmãos de Joabe foram até uma comunidade à procura dos suspeitos. Quando estavam em uma embarcação a caminho, foram interceptados pelos autores do crime, que conseguiram derrubar os homens na água e fugiram no bote dos familiares de Joabe.

Marcos e Francisco acabaram morrendo afogados e seus corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira (10/01). O delegado disse, ainda, que as investigações continuam para capturar outros dois homens envolvidos no assassinato.

Os suspeitos foram levados à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.