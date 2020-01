Banda da Bica faz marchinha com crítica a Greta Thunberg e gera polêmica na internet

Redação AM POST*

A 34ª edição da tradicional Bandas Independente Confraria do Armando (Bica), programada para acontecer no dia 15 de fevereiro, causou polêmica na internet após o lançamento da marchinha oficial deste ano, com o tema ‘Pirralha faz pirraça e a Bica entra na graça’ que faz crítica a adolescente sueca Greta Thunberg, que tem síndrome de Asperger e ficou famosa mundialmente, pelo ativismo ambiental.

Uma característica do evento é fazer, por meio de marchinha, crítica bem-humorada a políticos de todas as esferas, mas dessa vez a música foi considerada ofensiva por uma boa parte dos foliões tradicionais da banda que fizeram campanha de boicote nas redes sociais pedindo “cancelamento” da festa por “agressão desnecessária” à jovem.

“A pirralha faz pirraça e a Bica entra na graça. A Greta quer ver pau em pé a Bica abunda, bate forte e bota fé”, diz trecho da marchinha.

A letra oficial será gravada pelo levantador de toadas do Boi Bumbá Caprichoso, David Assayag, com arranjos do maestro Reina e Adelson Santos.

Veja algumas postagens:

"A pirralha faz pirraça

E a BICA entra na graça

A Greta quer ver pau em pé

A BICA abunda, bate forte e bota fé" Nunca vi algo mais desrespeitoso e misógino que esse trecho da banda da bica. — Vanessa (@vanessanmarques) January 16, 2020

Banda da bica não acerta uma, mas mesmo assim no dia, os famosinho da rede tão tudo postando storie se divertindo lá — caixa de pandora (@sinta_xe) January 16, 2020