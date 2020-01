Bandidos obrigam motorista de app a cavar covas para enterrar cadáveres na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo, de identidade não revelada, foi usado por bandidos para transportar cadáveres e ainda cavar covas para enterra-los. A corrida teve início na tarde dessa segunda-feira (13), no Bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O homem relatou à polícia que dois criminosos entraram no veículo, com fuzis, e mandaram ele fazer trajeto direcionado a Zona Leste no Ramal do Brasileirinho e durante o percurso, os meliantes falavam que ele teria que cavar duas covas e enterrar dois corpos que haviam colocado no porta-malas. Ao finalizar a corrida, a dupla liberou a vítima, que conseguiu carona pra voltar a zona urbana da cidade.

A dupla ficou com o carro da vítima, mas abandonou em seguida e o veículo foi encontrado cerca de duas horas depois. Após o acontecido, o motorista registrou um Boletim de Ocorrência no 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP), ao finalizar o registro policiais, foram até o local, para procurar os corpos.