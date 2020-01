BBB20 estreia com a segunda pior audiência da história do programa

Redação AM POST*

A estreia do program Big Brother Brasil 20 (BBB), que começou nessa terça-feira (21), amargou a segunda pior audiência da história do reality show. Segundo dados do Ibope, a atração teve 23,7 pontos de média.

Com ex-panicat, personalidades da web desconhecidos pelo grande público, esportista não midiático, cantora no ostracismo e ator desempregado, o programa não conseguiu emplacar bons números de audiência. Na tentativa de inovar no formato, a Globo acabou adotando os mesmos critérios da Record e escalou famosos que nem são tão famosos assim.

Dos nomes divulgados, os únicos relativamente conhecidos pelo grande público são Manu Gavassi e Babu Santana. A cantora, que também é atriz e influenciadora digital, tirou sarro de si mesma ao falar sobre o status de celebridade em sua webserie do YouTube, que se chama Garota Errada.

Em seus anos de glória o atração reality show chegava a marcar mais de 55 pontos de audiência. O índice reafirma uma tendência de queda do programa nos últimos anos. A estreia do BBB 19, por exemplo, foi o pior lançamento nas duas décadas do Big Brother, com apenas 21,3 pontos de audiência.