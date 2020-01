Bolsonaro diz que “quase todo cearense é cabeçudo”; Confira o vídeo

Em live no Facebook neste sábado (4/1), o presidente Jair Bolsonaro disse que todo cearense é “cabeçudo”. Ao vivo na rede social, ele prometeu visitar a cidade de Crateús, terra natal do pai da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Tenho compromisso com a minha filha porque ela tem sangue de cabra da peste de Crateús e ela agora fez 9 anos, entende bastante as coisas, indo ao Ceará pretendo levá-la e conhecer Crateús. Fui capturado pelos cabras da peste através da minha esposa, quando comecei a namorar com ela não queria saber se era cearense, gaúcha, paulista, não queria saber do time de futebol, religião, estava de olho nela”, afirmou.

O mandatário do país ainda agradeceu pela recepção do estado, que segundo ele, foi um dos que o recebeu com maior volume de simpatizantes em 2016. “Acho que foi primeiro estado que tivemos grande recepção em aeroporto. Tudo começou por aí, se não me engano, um dos grandes articuladores disso acho que foi Alex Ceará, um cara cabeçudo. Se bem que chamar cearense de cabeçudo você não consegue identificar ninguém, lá todo mundo é cabeçudo”, disse.