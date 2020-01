Botijas de gás de cozinha comercializadas ilegalmente são apreendidas em Manaus

Redação AM POST*

Ao longo da manhã desta quinta-feira (09/01), a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), e servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), deflagraram a operação “Gás Liquefeito”, que resultou na apreensão de 15 botijas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, que estavam sendo comercializadas, irregularmente, em uma distribuidora do bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus.

De acordo o delegado Eduardo Paixão, titular da especializada, a operação teve intuito de averiguar denúncias anônimas sobre estabelecimentos comerciais que estariam armazenando irregularmente botijas de gás de cozinha. Na ocasião, as equipes também inspecionaram se os estabelecimentos possuem documento de autorização para a venda do produto. Durante a ação, a equipe da ANP tirou dúvidas dos comerciantes, a respeito dos procedimentos corretos para venda do produto.

“Durante a ação, nós identificamos que uma distribuidora do bairro mencionado não possuía a autorização legal para a venda do gás. Diante disso, nós realizamos a apreensão das botijas. Ressalto, ainda, que o estabelecimento foi notificado pela ANP, o que significa que, para continuar funcionando, a distribuidora terá que se adequar às normas legais em relação comércio do GLP”, explicou o titular da especializada.

Conforme o titular da Decon, em casos suspeitos de irregularidades na venda do gás de cozinha, a população pode realizar denúncias anônimas à equipe da especializada, por meio do número (92) 3214-2264. Ele destacou, ainda, que as delações podem ser feitas, também, pelo telefone 181, o canal de denúncias da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).