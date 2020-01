Braga rebate economista da XP Investimentos que chamou a ZFM de “distorção”

Redação AM POST*

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) reagiu, nesta sexta (3), ao artigo da economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, publicado no jornal O Estado de S.Paulo, classificando a Zona Franca de Manaus (ZFM) como “uma distorção” e sugere que o modelo de desenvolvimento regional deve ser modificado pelo governo federal.

Na sua conta no Twitter, o senador Eduardo Braga reagiu defendendo a ZFM e afirmando que “a renomada economista Zeina Latif usa um dos veículos mais importantes do país, o jornal O Estado de S.Paulo, para dar visibilidade a uma verdadeira aberração conceitual que apresenta sobre a Zona Franca de Manaus”.

Braga destaca que a ZFM é modelo de desenvolvimento regional e não é uma distorção. “Muito menos representa um entrave para uma Reforma Tributária essencial para o nosso país”, volta a reagir o senador do MDB.

Eduardo Braga tambem sugere a economista ficar atenta às discussões internacionais em torno da preservação da Amazônia e de quem nela vive. “Rapidamente vai perceber que a ZFM está na vanguarda. De uma só vez, a ZFM consegue criar e desenvolver tecnologia, empregando justamente os amazônidas, sem derrubar uma árvore sequer”, afirmou.

Líder do MDB no Senado, Braga finaliza a nota fazendo um convite a economista Zeina Latif para visitar o Amazonas e debater o modelo de desenvolvimento regional. “Na dúvida, venha ver com seus próprios olhos, Zeina! Estamos prontos para recebê-la e para o debate”, finalizou Eduardo Braga.