Candidatura de Mourão ao senado pelo AM em 2022 é defendida pelo presidente do PRTB

Redação AM POST*

O nome do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), foi defendido pelo Presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Fred Melo, para ser candidato ao senado, pelo Amazonas nas eleições de 2022. Mourão já trabalhou no Estado como militar.

Fred Melo usou as redes sociais neste domingo (26) para indicar o vice-presidente da República ao cargo. “O General Hamilton Mourão que é o coordenador do conselho da Amazônia, poderia tranquilamente ser candidato a senador em 2022 pelo Estado do Amazonas! É um nome para engrandecer o nosso estado!!! Ganharia fácil e o Amazonas seria o grande beneficiado!!!!”, escreveu ele no Facebook.

Atualmente a bancada do Amazonas no senado é composta pelos senadores Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD) e Plínio Valério (PSDB). Nas próximas eleições haverá apenas uma vaga de senador por Estado.