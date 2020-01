Celular ligado à tomada explode, causa incêndio e destrói casa

Redação AM POST*

Um incêndio destruiu móveis, eletrodomésticos e a casa da dona Hildaci Gomes que contou que o acidente foi causado por um celular que estava ligado à tomada para carregar. O caso aconteceu na segunda-feira (13) em Anápolis (distante 55km de Goiânia).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou à residência quando o incêndio já “tinha tomado uma grande proporção”. A dona da casa tentou apagar o incêndio com uma mangueira de jardim, inalou fumaça e precisou sair da residência e encaminhada para um hospital.

“A fumaça aquecida espalhou o fogo entre os quatro cômodos e o banheiro. Como o teto era de forro de plástico, o fogo se espalhou rapidamente e precisamos fazer a ventilação da edificação e o rescaldo”, explica o tenente Vilmar Teixeira de Andrade.

O quatro de Hildaci Gomes foi o principal comodo atingido. Houve danos à fiação elétrica. As cerâmicas no chão estouraram. O fogo também provocou rachaduras nas paredes do quarto.

Na cozinha, o oficial informou que a geladeira, o fogão, micro-ondas, panela elétrica e outros utensílios foram queimados.