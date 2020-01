Contratação direta de técnicos de enfermagem é exclusiva para quem já trabalha na rede estadual por empresas terceirizadas

Redação AM POST

A contratação direta de técnicos de enfermagem continua até a próxima sexta-feira (17/01), das 8h às 17h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) reforça que a contratação é específica para técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de saúde pelas empresas terceirizadas que prestam serviço para o Estado. Até esta terça-feira (14/01), mais de 4,2 mil pessoas foram atendidas e 2,3 mil profissionais que atenderam aos critérios foram contratados.

“O principal critério para ser contratado é ter trabalhado até o mês de dezembro para alguma das empresas terceirizadas. Caso o profissional não se encaixe, a contratação não ocorre”, explica o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias.

Força-tarefa – Uma equipe envolvendo 213 servidores foi montada pelo Governo do Amazonas. Desses, 178 de sete órgãos estão envolvidos diretamente no processo de contratação. Além da Susam, participam servidores da Casa Civil, Processamento de Dados do Amazonas S.A. (Prodam), Secretaria de Estado de Administração (Sead), Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Outros 11 órgãos estaduais também têm servidores no apoio, e um posto do Bradesco foi montado no local para abertura de conta.

Os técnicos de enfermagem precisam se encaminhar ao Vasco Vasques no horário fora de seus plantões. O contrato será em Regime Especial Temporário (RET). O embasamento para a medida é a Lei 2.607/2000 e suas alterações aprovadas pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2019. A legislação dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A lista de documentos e a ficha de cadastro para a contratação podem ser obtidas no site da Susam (www.saude.am.gov.br).

A contratação direta dá início ao processo de redução gradativa de serviços de mão de obra terceirizada na saúde e também segue a lógica de reordenamento do quadro de Recursos Humanos do órgão, que passa por um recadastramento feito pela Sead com todos os servidores.

A medida trará importantes ganhos, entre eles economia para o Estado. A estimativa é de redução de 30% no gasto com pessoal; maior salário para os profissionais, com pagamento de salário em dia; e prestação de um melhor serviço à população.