Corpo de homem é encontrado amarrado e com cinco tiros na cabeça no Novo Aleixo

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com cinco tiros, com os pés e mãos amarrados na manhã deste sábado (4), em área de mata situada na Colônia Japonesa, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Populares da área acionaram a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após encontrarem o homem morto e com machas de sangue pelo chão.

O Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) esteve no local e informou que no cadáver havia cinco tiros na parte posterior da cabeça, apresentava sinais de agressões físicas, e um corte no supercílio direito. Ainda não se sabe o motivo do crime.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo e o caso está na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para investigação.