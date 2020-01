Decoradora tenta comprovar que é filha do apresentador de Silvio Santos

A decoradora Clemozeide Lundgren é a quarta pessoa no Brasil a buscar o reconhecimento de paternidade do apresentador Silvio Santos. De acordo com o colunista Leo Dias, outros três supostos filhos do Dono do Baú já recorreram na Justiça.

Duas pessoas que passaram pelo exame de DNA descobriram não serem filhas do proprietário do SBT. Em relação ao suposto terceiro filho, foi feito um acordo judicial cujo valor permanece em sigilo.

Já Clemozeide está há quatro anos esperando a chance para realizar os exames de DNA. Ainda de acordo com Leo Dias, a direção do SBT tentou desmerecer o histórico apresentado pela decoradora, que não foi criada pela mãe biológica e teve que fazer um exame para comprovar os laços maternos.