Deputada diz que tem sido atacada por trabalho realizado na CPI dos Combustíveis

Redação AM POST*

A deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) revelou que vem sofrendo nos últimos dias duros ataques sobre o trabalho realizado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Combustíveis, da qual ela foi relatora. O desabafo da parlamentar foi publicado nas redes sociais dela.

A alta nos preços dos combustíveis tem causado a indignação dos internautas que acusam os deputados integrantes da Comissão terem “engavetado” a CPI.

De acordo com Alessandra Campêlo a população tem sido levada ao erro por Fake News que tentam manchar a sua imagem. Ela também revelou que está “tão indignada quanto todos amazonenses com o absurdo aumento dos preços da gasolina”.

A parlamentar esclarece também que ao término da investigação, em agosto do ano passado, foram apontados caminhos para combater o alinhamento praticado pelos donos de postos e reduzir o preço dos combustíveis aos consumidores.

Leia os esclarecimentos dela:

Hora de combater a mentira e o oportunismo

Tenho sido duramente atacada nos últimos dias sobre o trabalho realizado na CPI dos Combustíveis, da qual fui relatora. A população tem sido levada ao erro por Fake News que tentam manchar a minha imagem. É hora de repor a verdade e repudiar os mentirosos com veemência.

Primeiro: a CPI não foi engavetada. Ela tinha prazo de 120 dias e o prazo foi cumprido. Ao término da investigação, em agosto do ano passado, apontamos caminhos para combater o alinhamento praticado pelos donos de postos e reduzir o preço dos combustíveis aos consumidores. Essa é a verdade, amplamente divulgada pela imprensa à época. Agora, é preciso fiscalizar permanentemente os abusos, multar quem aumenta preço sem justificativa alguma. Denunciar os abusos é papel de todos nós, da Assembleia, dos órgãos fiscalizadores.

Ao contrário do que publicam nas manipulações feitas, estou tão indignada quanto todos amazonenses com o absurdo aumento dos preços da gasolina. Cobro constantemente os órgãos competentes para que informem quais as ações em andamento no intuito de combater e inibir aumentos que ocorrem indiscriminadamente. Isso independe de CPI, é ação permanente e cidadã.

Não serei intimidada por quem teme a visibilidade de nossas ações. Sou uma parlamentar de posições firmes, desde meu primeiro dia de mandato, em 2015, e mantenho-me atenta aos principais anseios do povo amazonense. Entendam: essas montagens espalhadas nas redes sociais não são obra do acaso e sim produções orquestradas por quem não trabalha de verdade, politicagem barata que fomenta a desinformação. Nenhum ataque ficará sem resposta à altura a partir de agora.

Enquanto os outros propagam mentiras e levam a população a equívocos e interpretações errôneas dos fatos, eu sigo trabalhando a favor da nossa gente. No recesso estive acompanhando projetos sociais e comunidades beneficiados pelo nosso mandato, seja na área de saúde, educação, segurança, esportes, cidadania, proteção à mulher, cultura e produção rural.

A verdade sempre vence a mentira.

Alessandra Campêlo

Deputada Estadual